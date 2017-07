"Caro Marsiglia, l'aereo è in panne: ce la giochiamo a FIFA?"

Chers amis du @OM_Officiel, notre avion est en panne, on fait un match d'échecs ou FIFA online ou semblable pour décider la qualif? https://t.co/tyezuHWGNH — Marc Coucke (@CouckeMarc) 26 luglio 2017

"Cari amici del Marsiglia, il nostro aereo è in panne: potremmo giocare a scacchi online o a FIFA per decidere la qualificazione?". Dopo aver ottenuto l'inaspettata prima qualificazione europea della sua storia, l'Ostenda sperava sicuramente in un avvio migliore.

L'aereo della squadra belga, che domani deve affrontare il Marsiglia per il terzo turno preliminare di Europa League, è infatti rimasto a terra a causa di un problema tecnico in mattinata. Nell'attesa i calciatori belgi hanno giocato al popolare 'Uno', foto condivisa su Twitter anche dal presidente Marc Coucke, che poco dopo ha invitato via Twitter i francesi a giocarsi la qualificazione in modo diverso dal solito.

Niente sfida a FIFA però, perché alla fine i problemi all'aereo sono stati risolti e nel pomeriggio la squadra è riuscita a partire in direzione Francia, dove servirà un altro miracolo per passare il turno.