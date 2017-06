"Buon compleanno cicciottella": Griezmann multato di 3 mila euro

"Feliz cumple gordita". Buon compleanno cicciottella. Antoine Griezmann aveva scelto queste parole, domenica scorsa, per fare gli auguri alla fidanzata: tre giorni dopo la commissione disciplinare della Federcalcio spagnola l'ha multato di 3 mila euro. Il politically correct, ovviamente, non ha nulla a che fare con la sentenza: la stella dell'Atletico Madrid non è stata certo punita per l'appellativo scelto, ma semplicemente perché quelle parole erano scritte su una maglia bianca che il calciatore ha mostrato dopo aver segnato il primo dei due gol nel 3-0 al Valencia. E non può farlo. "Preoccupatevi di altro", ha scritto il francese su Twitter protestando contro la decisione: non certo per i 3 mila euro (spiccioli per un attaccante del suo livello), ma per una questione di principio.