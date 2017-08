"Bugie, soldi e lacrime: così Neymar ha tradito il Barça"

Ora che il trasferimento di Neymar al Paris Saint Germain è ufficiale (anche se non definitivo al 100%, visto che entro il 31 agosto la Uefa deve valutare l'impatto sui bilanci dei francesi ma un dietrofront rischierebbe di provocare polemiche a livello mondiale), a Barcellona si scatenano cercando di capire come sia potuto sfuggire quello che era considerato l'erede di Messi.



Sport ricostruisce l'intera vicenda partendo da giugno e dando giudizi molto duri su giocatore ed entourage: "Hanno mentito deliberatamente per mettere il Barça in posizione di debolezza, un tradimento in piena regola". Si parte a giugno quando Neymar non dice niente della trattativa con il Psg né al direttore generale Sanllehi (a San Paolo per evento benefico del Neymar Institute) né ai compagni al matrimonio di Messi, dove il brasiliano arriva "casualmente" in jet privato con Dani Alves.



In casa blaugrana il primo allarme suona a inizio luglio quando André Cury, membro della segreteria tecnica del Sud America, avverte il club che attorno a Neymar si sta muovendo qualcosa. Bartomeu viene informato ma si dice tranquillo: "Con il FPF, il Psg non può fare nulla". La famiglia di O' Ney inizia il gioco delle parti: il figlio fa filtrare che vuole andarsene, il padre dice al Barça - "mentendo" - che lo convincerà a restare.



Intanto anche Messi, Suarez e Piqué pressano il compagno, soprattutto nei giorni della ICC: rientra in questo caso il famoso post dello spagnolo su Twitter "se queda". In una riunione con la dirigenza a Miami, Neymar si mette a piangere quando gli ricordano degli sforzi fatti per averlo, quanto gli vogliono bene ma poi i giorni passano, lui non si espone pubblicament ee il Barcellona capisce di aver perso la battaglia. Il 31 luglio il giocatore dovrebbe ricevere un premio di 26 milioni di euro per il rinnovo di un contratto che però sta per stracciare: i blaugrana iniziano a mettersi di traverso, coinvolgono la Liga e cercano di rendere le cose difficili a Neymar e il Psg. Fino all'epilogo del 3 agosto.