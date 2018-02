"Basta giocatori africani": West Ham, licenziato il d.s.

"Smettetela di offrici giocatori africani, creano il caos e hanno un atteggiamento sbagliato". Tony Henry, d.s. del West Ham, è stato sospeso dal club per la frase a lui attribuita da altri dirigenti di società e agenti di calciatori. Intorno agli Hammers si è scatenata la bufera e la decisione di licenziare Henry non è bastata a placarla: "Il West Ham United ha risolto il contratto del responsabile del mercato, Tony Henry, con effetto immediato a seguito dei suoi commenti inaccettabili che sono stati ampiamente riportati dalla stampa. La nostra azione arriva dopo un'indagine completa e approfondita. Il West Ham United non tollererà alcun tipo di discriminazione. La famiglia del West Ham United è una famiglia inclusiva in cui, indipendentemente da sesso, età, abilità, razza, religione o orientamento sessuale, tutti si sentono benvenuti e inclus"i.



Diafra Sakho, attaccante di 28 anni, ha giocato al West Ham fino a gennaio, poi è passato al Rennes ed è uscito allo scoperto su Snapchat, come riportato da Sportsmail: "Mentono, dicono che il cattivo sono io perché ho carattere, sono un leone. Avevano paura e ora tutti vedranno perché ho voluto lasciare questo club, mostro a tutti i tifosi la verità: non vogliono giocatori neri. Andremo via tutti a uno a uno. Presto uscirà fuori la verità, credo nella giustizia".