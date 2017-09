"Barkley, no al Chelsea perché Conte aveva il cellulare spento"

Sembrava tutto fatto e invece all'ultimo il trasferimento di Ross Barkley dall'Everton al Chelsea è saltato, a un passo dalla firma. A spiegare il perché del mancato affare è Joey Barton a Talksport. L'ex centrocampista del Manchester City ha svelato un curioso retroscena: "Ho saputo una cosa interessante. Conte ha spento il suo cellulare nel momento in cui gli agenti di Barkley provavano a entrare in contatto con lui. Volevano chiedergli dove Ross avrebbe giocato, ma Conte ha spento il telefono. Ecco perché Barkley non ha mai firmato".



Il 23enne centrocampista inglese non avrebbe gradito, pensando che il tecnico dei Blues non fosse realmente interessato al suo acquisto. La nuova versione smentisce dunque quella ufficiale. Barkley aveva motivato il mancato passaggio ai Blues con la necessità di "guarire dal recente infortunio e riprogettare il proprio futuro nella sessione di mercato di gennaio". Alla fine la nuova squadra del 23enne potrebbe essere il Tottenham: gli Spurs si sarebbero già mossi per bruciare la concorrenza del Chelsea.