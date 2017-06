"Barcellona, Valverde sarà l'allenatore: lunedì l'annuncio"

A Barcellona ha già vinto, anche se sono passati quasi 30 anni e il Barcellona magari era già "més que un club", come recita il loro slogan, ma non ancora la squadra che avrebbe incantato il mondo. Ernesto Valverde sarà l'uomo che raccoglierà la pesantissima ma lusinghiera eredità di Luis Enrique: secondo Mundo Deportivo il club ha ormai sciolto le riserve. Niente Unzué, dunque. E niente Allegri, il cui nome in realtà era stato accostato ai blaugrana molto di più la scorsa estate che non questa primavera.



Ironia della sorte, se il tecnico della Juve dovesse restare lì dov'è oggi, sarebbe proprio lui a bagnare l'esordio di Valverde, il 22 luglio, nella prima amichevole stagionale del Barça, che Premium Sport trasmetterà in diretta il 22 luglio contro i bianconeri, nell'International Champions Cup.



Valverde fu un calciatore del Barça negli Anni 80, quando portò a casa una Coppa delle Coppe (in finale contro la Sampdoria). Da allenatore ha vinto molto all'Olympiacos, poi è tornato nella "sua" Bilbao, che lo aveva "adottato" già da ragazzo: è all'Athletic che allena dal 2013 ed è lì che ha vinto una Supercoppa di Spagna demolendo proprio il Barcellona di Luis Enrique, fresco campione d'Europa nel 2015.



Martedì sera ha rassegnato le dimissioni dall'Athletic (che l'ha comunicato ufficialmente su Twitter) e lunedì - secondo quanto riporta Mundo Deportivo - sarà annunciato dai blaugrana. Con lui arriveranno Aspiazu e Pozanco, già membri del suo staff: firmerà per due stagioni, con l'opzione di rinnovo per un ulteriore anno.

IL TWEET DEL BILBAO