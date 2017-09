"Barcellona in Serie A: potrebbe accadere"

Vi piacerebbe vedere il Barcellona in Serie A? Sembra una bufala, al momento è una "provocazione" e se a lanciarla è il ministro dello sport catalano potrebbe non essere così campata per aria. "Sento spesso dire che non bisogna mischiare sport e politica. Al contrario, a mio avviso è obbligatorio farlo perché lo sport è la proiezione del Paese nel mondo, e per questo è tanto importante. Non si possono separare le due cose", ha detto Gerard Figueras alla Gazzetta dello Sport. Domenica la Catalogna sceglierà se rendersi indipendente dalla Spagna, anche se a Madrid intendono vietare il referendum. E le conseguenze sullo sport e sul calcio potrebbero essere clamorose. Ecco le dichiarazioni principali rilasciate da Figueras.



"Per noi è chiaro che lo sport è parte viva del referendum: se dovesse vincere il "Sì" la prima immagine d'indipendenza vera che il mondo, ma anche la Catalogna, avrà sarà quella della nazionale catalana in una partita di calcio ufficiale. Noi creeremo un sistema di rappresentazione diverso da quello vigente in Spagna. Loro sono obbligati a giocare in nazionale, in ogni sport. Per noi sarà opzionale e questo varrà anche per i casi più eclatanti, come Sergi Busquets, Gerard Piqué, Jordi Alba. Potranno scegliere la Roja e non ci sarà nessun tipo di rappresaglia, al contrario".



"L'aspetto più importante è la grande incognita di questi giorni, ovvero cosa succederà con le squadre professionistiche, dove giocheranno le squadre catalane e in particolare il Barça, visto che tutto il mondo è ossessionato dal tema. Non c'è una risposta dicotomica: chi dice che il futuro sarà bianco o nero sbaglia perché si aprirà un nuovo scenario e bisognerà negoziare. In caso d'indipendenza le squadre catalane di Liga, Barça, Espanyol e Girona, prima di tutto dovranno decidere dove vogliono giocare: nella Liga spagnola o in quella di un Paese vicino, Italia, Francia, la Premier. Una volta che i club avranno fatto questa riflessione si dovrà iniziare una trattativa con la Federazione che organizza il torneo prescelto. Poi se le nostre squadre dovessero scegliere di continuare a giocare in Liga sarebbe ragionevole".



"Sarà il Barça a dover decidere se voler continuare nella Liga spagnola, e se lo decide ci sarà una negoziazione. Gli argomenti citati da Tebas, secondo i quali in caso d'indipendenza della Catalogna la legge spagnola impedirebbe alle squadre catalane di giocare in campionati spagnoli, sono falsi. Ora in Spagna ci sono squadre di altri Paesi che giocano in campionati nazionali: i club di Andorra tanto nel calcio che nel basket. In Francia gioca il Monaco, in Inghilterra i club gallesi: non penso che la Uefa abbia nulla in contrario a vedere un altro club giocare in una Liga differente a quella del suo Paese".