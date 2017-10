"Ancelotti non tornerà più al Milan: sogna la Premier League"

Carlo Ancelotti non tornerà al Milan. Né ora né in futuro. Questa la rivelazione di Alberto Cerruti, giornalista e amico del tecnico, nel corso di Premium Sport News. L'allenatore, da poco esonerato dal Bayern Monaco, nei giorni scorsi aveva annunciato di voler riposare e quindi stare fermo per i prossimi 10 mesi, ovvero fino al termine di questa stagione.



L'allenatore di Reggiolo, secondo quanto riferito da Cerruti, esclude di sedere di nuovo sulla panchina rossonera perché "questo non è più il suo Milan, quello con Berlusconi e Galliani".



Il futuro è lontano dall'Italia: "Ancelotti vuole una squadra di club all'estero e il suo sogno è la Premier League". Si tratterebbe di una seconda volta: il tecnico italiano ha guidato il Chelsea dal 2009 al 2011 conquistando un campionato, una Community Shield e una Coppa d'Inghilterra.