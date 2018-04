"Ancelotti a un passo dalla panchina della Nazionale"

Carlo Ancelotti ha sorpassato Roberto Mancini (sempre in corsa comunque con Ranieri) diventando il grande favorito per la panchina della Nazionale (il 28 maggio c'è l'amichevole con l'Arabia Saudita). Come riporta il Corriere dello Sport ieri il tecnico ha incontrato a Roma il commissario Figc Roberto Fabbricini e il subcommissario Alessandro Costacurta (con l'ex difensore si era già visto un mese fa a Londra).



Il colloquio è durato un'ora e mezza: l'intesa finale non è ancora stata raggiunta ma le parti si dovrebbero ritrovare presto perché Ancelotti, che dovrebbe ridursi l'ingaggio di oltre il 50% rispetto a quanto percepito (è sotto contratto fino al 30 giugno) al Bayern Monaco (la Federazione ha messo a disposizione 5 milioni netti per il ct e il suo staff nel prossimo biennio), scioglierà a breve la riserva.



La sensazione però è che "il più" sia stato fatto. Per convincere l'allenatore di Reggiolo (che qualche giorno fa non aveva scartato l'ipotesi azzurra) Costacurta ha dato garanzie importanti sullo staff: Ancelotti potrà portare con sé il figlio Davide e uno dei big della Nazionale (Pirlo in vantaggio su Buffon e Maldini) oltre a Massimo Ambrosini.

COSTACURTA: "CONFERMIAMO IL TERMINE DEL 20 MAGGIO"

Del faccia a faccia ha parlato oggi Alessandro Costacurta. "C'è stato un contatto ma non ufficiale perché siamo ligi alle regole, abbiamo solo scherzato su questa possibilità. Abbiamo dato come termine il 20 di maggio e lo confermiamo. Incontri ufficiali? Ci sarà ma non so dirvi quando. Abbiamo bisogno che queste persone possano mettersi a nostra disposizione perché non possiamo avvicinarci a chi è sotto contratto. Vogliamo avere una rosa più ampia per le scelte e aspettiamo che qualcuno si metta a disposizione" ha sottolineato il sucommissario Figc a Sky.

FABBRICINI: "ABBIAMO PARLATO DI UNA POSSIBILITÁ FUTURA"

Il commissario Figc Fabbricini ha commentato così il confronto a Radio Crc: "Non è stato un incontro occasionale ma Ancelotti ha un problema familiare abbastanza serio ed è a Roma per questo. Abbiamo parlato di una possibilità futura anche perché il tecnico è ancora sotto contratto. Non credo che un allenatore possa a priori rifiutare un prestigioso incarico come guidare l’Italia, poi ci sono altri fattori che determinano la decisione: la voglia di lavorare nel quotidiano per esempio, ma la panchina azzurra è sempre un obiettivo per un allenatore. In pole position non c’è nessuno: vogliamo rispettare la data del 20 maggio perché il 28 ci sarà la partita della Nazionale, ma una graduatoria attorno alla panchina non possiamo fissarla". In realtà, in una successiva dichiarazione, Fabbricini ha anticipato un po' i tempi: "A me sembra che a lui l'idea di fare il ct della nazionale piaccia. E' stato solo il tempo di un caffè, non abbiamo parlato di cifre. Siamo rimasti d'accordo di risentirci prima di fine aprile. Ecco, diciamo che entro quella data ne sapremo di più...".