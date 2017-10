"A fine stagione Conte lascerà il Chelsea e tornerà in Italia"

Antonio Conte a fine stagione dirà addio al Chelsea e farà ritorno in Italia. Lo riporta il Sunday Express che non ha dubbi sul futuro dell'ex ct dell'Italia. Il contratto con i Blues scade nel 2019 e l'allenatore ha rifiutato di prolungarlo mandando un segnale forte ad Abramovich.



Secondo il quotidiano inglese poche settimane dopo la vittoria della Premier League il tecnico aveva pensato di abbandonare i londinesi e ha cambiato idea a causa di una penale salatissima. I rapporti con la proprietà si sono infatti ben presto deteriorati per via del mercato: Conte non ha sentito il sostegno del club e ha visto sfumare alcuni obiettivi da lui indicati. La gestione del caso Diego Costa ha quindi aumentato i dissapori tra le parti.



Non sorprendono quindi le parole dello scorso 25 settembre: "L'Italia mi manca e nella mia mente non c'è l'idea di restare all'estero per tanto tempo". Nei progetti dell'allenatore ci sarebbe dunque di nuovo la Serie A: nelle ultime settimane si sono intensificate le voci su un pressing del Milan...