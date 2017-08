Altro Calcio Zidane come Sacchi: 2 champions e supercoppe europee consecutive

Zinedine Zidane come Arrigo Sacchi. Il tecnico del Real ha infatti conquistato 2 champions e 2 supercoppe europee: soltanto all’ex ct della nazionale italiana era riuscita l’impresa con il Milan tra il 1989 e il 1990: in coppa campioni vennero battute Steaua e Benfica mentre in supercoppa Barcellona e Sampdoria. I blancos hanno sconfitto Atletico e Juventus nella coppa dalle grandi orecchie; nella supercoppa si sono dovute inchinare Siviglia e Manchester United. Per Zidane si tratta del sesto trofeo da allenatore in 19 mesi, uno ogni 97 giorni…