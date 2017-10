Altro Calcio Zetterer, portiere da record: zero presenze e due ammonizioni

Michael Zetterer da record. Il 22enne secondo portiere del Werder Brema, che da quando è arrivato in squadra nel 2015 non ha ancora giocato un minuto, è riuscito però nell'impresa di farsi già ammonire due volte: l'ultima ieri, durante il derby contro l’Amburgo. “Capisco l’arbitro – ha ammesso Michael a fine gara – È fastidioso se uno dalla panchina passa 90 minuti a commentare il tuo operato. Però credo sia la dimostrazione che ci tengo e che faccio parte della squadra”. Frank Baumann, dirigente del Werder, ci scherza su: “È importante che anche chi sta in panchina si senta coinvolto – ha detto – Ma Michael deve cercare di non farsi squalificare. Al quinto giallo diventerebbe un problema…”.