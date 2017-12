Altro Calcio Zenit, Kokorin spara per festeggiare il matrimonio dell’amico

“Niente di speciale, solamente un matrimonio in Ossezia” ha scritto Aleksandr Kokorin su Instagram a commento di una foto che lo ritrae mentre si punta una pistola in faccia. L'attaccante dello Zenit San Pietroburgo, club allenato da Roberto Mancini, ha creato scalpore sui social network pubblicando una Instagram Story in cui viene ripreso mentre spara dei colpi in aria urlando: “Chochiev, congratulazioni per il tuo matrimonio!”. La festa continua e spunta un’altra foto in cui il calciatore punta due pistole al cielo commentando: “Grazie per la calorosa ospitalità”. Una "bravata" che ha scatenato i commenti negativi di molti, tra cui anche Aleksey Igonin, ex capitano dello Zenit, che ha commentato così il gesto di Kokorin: “Cari tifosi dello Zenit, Kokorin si è puntato la pistola alle tempie… non preoccupatevi, tanto ha la testa vuota” ha scritto su Instagram il 41enne russo.