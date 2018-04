Altro Calcio Zenit, il tifoso insulta Mancini: "Tu e tua sorella"

Non è un bel periodo per Roberto Mancini sulla panchina dello Zenit San Pietroburgo. La squadra del tecnico italiano è al quinto posto in classifica con 10 punti di ritardo dalla capolista Lokomotiv Mosca, viene da tre pareggi consecutivi e il nervosismo nell'ambiante è palpabile. Dopo il pari senza reti contro il Rostov dello scorso weekend un tifoso, evidentemente deluso dall'andamento della squadra, se l'è presa con l'allenatore ex Inter, mandandolo a quel paese e taggandolo su Instagram. La risposta del Mancio non si è fatta attendere...