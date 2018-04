Altro Calcio Zenit, Criscito dedica il gol ad Astori

Un dedica per Davide Astori. Domenico Criscito ha segnato una grande rete su punizione contro il Lipsia in Europa League (lo Zenit ha perso 2-1) e ha esultato alzando le dita al cielo per ricordare il difensore della Fiorentina. "Davide è stato un amico e un compagno di Nazionale. Era una persona speciale e il gol di stasera era tutto per lui. E mi piace pensare che mi abbia dato una mano a infilare quel calcio di punizione nel sette" ha sottolineato il terzino nel post-partita. Sul futuro, quasi una certezza: "Niente di ufficiale ma tornerò in Italia. Dove? Non posso dirlo ma so che il Genoa mi ha cercato e io ho il club rossoblù nel cuore...".