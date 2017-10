Altro Calcio Zebina, chiesti 18 mesi di carcere per evasione

Guai giudiziari per Jonathan Zebina. L’ex calciatore di Roma e Juventus è apparso, nella giornata di lunedì, davanti al tribunale di Avignone per rispondere all’accusa di evasione fiscale per un milione di euro tra il 2011 e il 2013. Per il francese sono stati chiesti 18 mesi di carcere, di cui 12 con la sospensione, queste le sue parole riportate da L’Equipe: “In Italia i prelievi fiscali sono effettuati alla fonte, quindi quando sono tornato in Francia nel 2011 non mi sono preoccupato, pensavo che il sistema fiscale funzionasse alla stesso modo“. La sentenza verrà emessa lunedì 16 ottobre.