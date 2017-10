Altro Calcio Zaza eroe del Mestalla, Chiara Biasi pazza di gioia

Solo pochi giorni fa la rabbia per la panchina del fidanzato con tanto di messaggio via social al tecnico Marcelino ("Se vuoi gente di carattere, devi saperla gestire e accettare anche di non riuscire a gestirla. Ma soprattutto ricordare che le palle, uno che le ha, le ha sempre. Non le mette nel cassetto per nessuno motivo. Regolati"), ieri sera la grandissima gioia per la tripletta di Simone Zaza documentata, ovviamente, via social. Chiara Biasi festeggia la super prestazione dell'ex Juve e posta uno scatto in cui "replica" l'esultanza del fidanzato con Mina...