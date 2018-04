Zaza e il rigore all'Europeo: "Li tiravo tutti così, tutti gol"

“Se lo avessi segnato nessuno avrebbe rotto il c…”. L'attaccante del Valencia Simone Zaza, ospite insieme alla ex fidanzata Chiara Biasi della seconda puntata del programma di Italia 1 'Emigratis', si è confessato con Pio e Amedeo ed è tornato su un momento particolarmente doloroso della sua carriera, il rigore sbagliato all'ultimo Europeo contro la Germania: “Perché ho sbagliato? Mi sono fatto prendere dal fatto che in allenamento tirando in quel modo non avevo mai sbagliato. E se avessi segnato nessuno avrebbe rotto”. I due comici, però, sono spietati: “Ma hai sbagliato e siamo usciti dalla competizione, Simò!”.