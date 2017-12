Altro Calcio Zarate, social sceneggiata di gelosia alla moglie

Una vera e prorpia scenata di gelosia 2.0. Mauro Zarate non sembra aver affatto gradito lo scatto provocante pubblicato dalla moglie, Natalie Weber, sul proprio profilo Instagram tanto che l'ex attaccante della Lazio ha commentato la foto in modo a dir poco rude: "Idiota, ma cosa fai… secondo me dovresti togliere quell'immagine. Con tutti quei commenti che genera…", ha scritto l'argentino. I fan di Natalie sono intervenuti in massa per difenderla, ma la signora Zarate ha preso la parti del marito spiegando che si trattava di un semplice gioco social tra i due e che "purtroppo sul web non è possibile capire il tono con cui certe cose vengono dette e questo può generare polemiche".