Zarate, la moglie: "Andrei a letto con Beckham, Mauro direbbe sì"

Stavolta Natalie Weber non ha avuto bisogno di Instagram per infiammare il web: è bastata una dichiarazione. "Ho delle fantasie sessuali con David Beckham, Mauro lo sa - ha detto la moglie di Mauro Zarate al programma "Espectaculo" -. Lui mi dice che è un figo. Mi darebbe il permesso di andarci a letto. Io a lui darei il permesso con Celeste Cid. È la ragazza più bella dell'Argentina. Ma tutto rimane nella fantasia. Con Mauro guardiamo film porno, ci motiva. Il mio luogo preferito dove fare sesso è la doccia". Del resto Natalie non conosce freni inibitori: due settimane fa pubblicà una foto praticamente nuda, anche se di schiena.