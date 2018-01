Altro Calcio Yerry Mina, presentazione al Camp Nou a piedi nudi: ecco perché

In un mercato in cui il Barcellona ha comprato Coutinho per 160 milioni di euro e ha venduto gente come Mascherano e Arda Turan, l'acquisto di Yerry Mina per 12,5 milioni era passato quasi inosservato, ma il difensore classe '94 arrivato dal Palmeiras ha trovato il modo per far parlare di sé nel giorno della sua presentazione ai tifosi blaugrana. Il difensore brasiliano classe 1994 si è infatti presentato al Camp Nou a piedi nudi e ai giornalisti che incuriositi gli hanno chiesto il perché del suo gesto ha risposto con una citazione biblica: "Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, sarà vostro". Niente male come inizio.