Altro Calcio Xavi vince la lotteria a Doha: 230 mila euro

Non è un'indiscrezione da verificare, né uno scoop di un tabloid, ma un comunicato ufficiale: Xavi Hernandez, meglio conosciuto col solo nome di Xavi, ha vinto la lotteria. L'ex bandiera del Barcellona, attualmente centrocampista dell'Al Sadd, ha incassato un assegno da un milione di Riyal (la moneta del Qatar), frutto di una lotteria interna della Doha Bank chiamata Al Dana. La cifra è pari a 230 mila euro e Xavi, come si legge nel comunicato, ha solo ringraziato "la banca per l'opportunità" elogiandola per i programmi di risparmio e investimento. Nessuna parola su un'eventuale donazione in beneficenza della somma.