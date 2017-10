Altro Calcio Wolfsburg, nuova regola: "Lavarsi i denti dopo allenamenti e partite"

Un inizio si campionato in salita con soltanto 8 punti nelle prime 8 giornate e solo un punto di vantaggio sul terzultimo posto, 4 pareggi nelle ultime 4 partite, al Wolfsburg c'è bisogno di una scossa e il tecnico Martin Schmidt vuole provare a darla...con lo spazzolino da denti in mano. Da qualche giorno infatti vige una nuova regola nello spogliatoio del Wolfsburg: al termine delle partite e degli allenamenti tutti i giocatori sono obbligati a lavarsi i denti, ancora dentro il centro sportivo del club. "Al termine degli allenamenti si crea acidità all’interno della bocca – ha spiegato il tecnico dei Lupi – Questa attacca le gengive e finisce direttamente nel sangue. Perciò lavarsi i denti aiuta a recuperare meglio le energie: si previene la formazione dell’acidità". Ovviamente le battute e i commenti ironici si sprecano, i medici rispondono scettici, ma se anche il Wolfsburg non dovesse vincere la lotta per la salvezza in Bundesliga, sicuramente i suoi giocatori vinceranno la lotta a carie e batteri.