Altro Calcio West Ham, tifosi fuori controllo: risse e proprietari in fuga

Scene da far west all'Olympic Stadium di Londra, di quelle che nel calcio inglese non si vedono ormai da anni. Il West Ham è stato sconfitto 3-0 in casa dal Burnley e i tifosi degli Hummers hanno dato vita a una maxi protesta contro la proprietà: nel corso della gara ci sono state tre invasioni di campo, una persona ha tentato di piantare una bandierina in mezzo al campo e altri due uomini sono venuti a contatto con i giocatori. Nel frattempo sugli spalti alcuni tifosi hanno cercato di aggredire David Gold (uno dei proprietari assieme a David Sullivan), che è stato costretto a lasciare lo stadio. Visto il caos, i giocatori del Burnley hanno fatto accomodare sulla loro panchina alcuni bambini per proteggerli da quanto stava accadendo sugli spalti.