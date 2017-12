Altro Calcio West Ham, la polizia è stufa: "Basta chiamare a ogni sconfitta"

Una storia da non credere direttamente dall'Inghilterra. Dopo la sconfitta del West Ham contro il Watford per 2-0 molti tifosi degli Hammers hanno sommerso di telefonate il servizio emergenza dell’ Essex Police Force per "denunciare" il fatto che la loro squadra occupa il 18esimo posto in classifica e rischia la retrocessione. Una situazione paradossale, ma che va avanti ormai da tempo (nonostante l'arrivo in panchina di Moyes i risultati non sono migliorati), tanto che ieri sera il corpo di polizia ha deciso di rispondere ai tifosi del West Ham su Twitter, invitandoli a smetterla di chiamare il 999 per lamentarsi della sconfitta della propria squadra. "Chiamare il 999 perché il West Ham ha perso ancora e voi non sapete più cosa fare è inaccettabile! È un totale spreco del nostro tempo".