West Ham, il nome di Arnautovic è sbagliato: lui segna una doppietta

Chissà se Arnautovic è scaramantico, se lo fosse da ora in poi l'attaccante ex Inter potrebbe chiedere al magazziniere del West Ham, sua attuale squadra, di sbagliargli sempre il nome sulla maglietta. Già, perché il bomber degli Hammers è sceso in campo nel Boxing day di Premier League con un refuso nel cognome ed è stato super protagonista del match, segnando una doppietta nel 3-3 della sua squadra sul campo del Bournemouth.