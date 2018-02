Altro Calcio West Ham, Evra torna e mostra i segni del tackle

Patrice Evra è partito titolare contro il Liverpool, per il terzino francese significa il ritorno in campo in una partita ufficiale dopo il licenziamento dal Marsiglia. La partita non è andata bene, i Reds hanno vinto 4-1, ma Evra ha comunque festeggiato per aver di nuovo respirato il campo postando su Twitter la foto di una ferita sanguinante: "Non un grande risultato ma sono molto contento di essere tornato in Premier League: mi mancavano queste partie e questi tackle!".