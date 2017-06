Altro Calcio Wembley commemora le vittime degli attentati di Londra

Prima della partita tra Inghilterra e Lituania Wembley ha commemorato le vittime degli attentati terroristici di Londra. E' stato osservato un minuto di silenzio e le autorità hanno deposto quattro corone di fiori in mezzo al campo. Commozione anche per la presenza sul terreno di gioco, come mascotte della nazionale inglese, di Bradley Lowery, bimbo di 5 anni affetto da una gravissima forma di tumore