Watford, Success arrestato dopo una notte con 4 prostitute

Isaac Success, giovane attaccante del Watford, è stato arrestato dopo aver passato una notte con 4 prostitute. A raccontare la vicenda è l'edizione domenicale del 'Sun', secondo cui l'attaccante 21enne, al termine di una serata trascorsa in un locale di lap dance, avrebbe affittato, insieme a 4 prostitute pagate in tutto 2mila sterline, una camera di un hotel dell'Hertfordshire dove più tardi ha fatto irruzione la polizia per arrestarlo. Il motivo lo spiega una delle ragazze: "Ci ha accusate di averlo derubato, pretendeva indietro i suoi soldi. È stato terrificante". "Gli abbiamo detto che non potevamo trascorrere del tempo extra con lui - ha spiegato un'altra ragazza - Ed è lì che le cose hanno iniziato a degenerare. Ci sono state urla, probabilmente l'intero albergo si è svegliato. A quel punto qualcuno ha chiamato la Polizia". Success è stato portato alla stazione di Polizia dell'Hertfordshire e un portavoce ha dichiarato: "Stiamo indagando".