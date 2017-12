Altro Calcio Wanda Nara, stoccata a Maradona? "Raccomando l'antidoping"

Wanda Nara scende in campo. La moglie del capitano dell'Inter ha deciso di dire la sua su twitter dopo l'ennesima critica di Maradona al ct dell'Argentina Sampaoli ("L'Albiceleste non può giocare così male come sta facendo ora") dopo il sorteggio dei gironi Mondiali. L'ex fuoriclasse aveva già criticato il commissario tecnico a fine ottobre accusandolo di convocare Icardi solo perché Wanda lo tempesterebbe di telefonate. "Raccomando l’antidoping che in eventi così importanti ci sono sempre persone annebbiate che cercano solo di rovinarli con invenzioni e affermazioni fuori luogo" ha twittato in maniera velenosa la moglie del centravanti dell'Inter. In un altro tweet ha poi aggiunto: "E' un'ossessione". Infine ha condiviso il post di una giornalista argentina che criticava così Maradona per le sue parole nei confronti di Icardi: "Inutile, sbagliato e ingannevole. Mi dispiace questa versione di Diego che ammiro sempre con il pallone ma che giudica male altri argomenti. Mi dispiace che il suo odio e la sua ossessione gli facciano sbagliare tempi, modi e forme. Non ha rapporti né con Sampaoli né con Wanda Icardi".