Wanda, Maxi Lopez punge anche in vacanza...

Maxi Lopez e la bellissima fidanzata Daniela condividono gli scatti delle loro vacanze lussuose alle Maldive. La coppia sembra innamoratissima e si immortala in mille pose romantiche. Nonostante questi momenti d’amore, però, Maxi Lopez ha condiviso oggi un detto sul matrimonio, che non può non far pensare alla sua precedente esperienza con Wanda Nara (moglie di Mauro Icardi): “È vero che in Cina gli uomini non conoscono le loro spose prima del matrimonio? Succede in tutte le parti del mondo”...