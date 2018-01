Altro Calcio Vieri contro il Corriere della Sera: "Non sapete fare il vostro mestiere"

È scoppiata la polemica social tra Bobo Vieri e il Corriere della Sera. L'ex attaccante della Nazionale ha duramente attaccato il quotidiano milanese per un articolo in cui si sottolineava la crescente popolarità di Vieri "anche se di preciso non fa nulla, o anzi forse PROPRIO perché non fa nulla". Una frase che proprio non è piaciuta al Bobone nazionale, che attraverso Instagram ha risposto con un post al veleno: "Corriere della Sera. PROPRIO perché non sapete niente, ma soprattutto perché non vi informate prima di scrivere, sareste voi a non dover fare niente nella vita, perché il vostro mestiere non lo sapete fare".