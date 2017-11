Altro Calcio Vieri-Caracciolo: "Abbiamo perso il bambino"

Dopo le anticipazioni di "Chi", riprese ieri da tutti gli organi di stampa, è arrivata oggi la triste notizie: Costanza Caracciolo e Bobo Vieri hanno perso il bambino che aspettavano. La coppia ha voluto diramare un comunicato per condividere pubblicamente la tristezza del momento: "È con dolore che ci vediamo costretti a frenare le voci di una nostra gravidanza che circolano in queste ore sui vari media; purtroppo il destino ha deciso che non fosse questo il momento. Chiediamo a tutti di capire e rispettare questo delicato momento della nostra vita".