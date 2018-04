Altro Calcio Vi ricordate Taye Taiwo? Ha firmato col Rovaniemen Palloseura

In Serie A è stato poco più di una meteora, ma i tifosi del Milan ricorderanno sicuramente Taye Taiwo, difensore nigeriano esploso al Mondiale Under 20 del 2005 e campione della Ligue 1 con il Marsiglia di Deschamps nel 2010.

Arrivato a Milano quando in panchina c'era Massimiliano Allegri, in rossonero non ha trovato molto spazio (solo 4 presenze) e dopo l'esperienza italiana ha iniziato un lungo pellegrinaggio tra Inghilterra (QPR), Ucraina (Dinamo Kiev), Turchia (Bursaspor), Finlandia (HJK), Svizzera (Losanna) e Svezia (Eskilstuna). Ora per Taiwo, che in queste settimane si allenava da solo a Milano, sta per iniziare una nuova avventura: l'ex Milan ha trovato un accordo con i finlandesi del Rovaniemi Football Club allenato da Toni Koskela, che conosce Taiwo dai tempi dell'HJK (Koskela allenava la squadra riserve).

"Fare il calciatore è un piacere, un lavoro da sogno - ha dichiarato Taiwo al sito del club - Non puoi mai sapere in quale Paese andrai a giocare l'anno prossimo... adesso non vedo l'ora di portare la mia esperienza al RoPs".