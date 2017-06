Altro Calcio Verratti beccato a Ibiza con la sigaretta tra le mani

Il telefonino in una mano, la sigaretta nell'altra: Marco Verratti "beccato" dai fotografi. Non è un inedito nel mondo del calcio: altri, come Nainggolan, hanno ammesso candidamente il loro vizio. In Spagna hanno dato risalto alla notizia, visto che il centrocampista medita di lasciare il Psg e vuole fortemente il Barcellona.