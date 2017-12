Altro Calcio Ventura è pronto a tornare: dirà la sua verità in tv

Gian Piero Ventura sta per tornare. Dopo qualche settimana lontano dai riflettori trascorsa tra Bari e Zanzibar, stando a quanto riporta 'la Repubblica', l'ex ct azzurro è pronto a dire la sua. L'occasione sarà una prossima ospitata in tv, al momento se lo contenderebbero Fabio Fazio e Massimo Giletti nei rispettivi show della domenica. Il tutto, ovviamente, previo pagamento di ricco cachet. Per questo motivo Ventura, che nonostante l'esonero è ancora sotto contratto con la Federcalcio fino a luglio del 2018 e riceve regolare stipendio, avrebbe chiesto la necessaria liberatoria. Liberatoria che da via Allegri è arrivata e quindi Ventura, come da contratto, non potrà rilasciare dichiarazioni lesive di altri tesserati o violare la loro privacy, né potrà raccontare informazioni riservate. Inoltre la FIGC ha chiesto di conoscere preventivamente data, orario e luogo dell'ospitata.