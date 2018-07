Altro Calcio Venezia, presentato il progetto del nuovo stadio

Sorgerà nell'area del Quadrante di Tessera, a 12km da Venezia, ma vicinissimo all'aeroporto Marco Polo e all'autostrada A4, il nuovo stadio del Venezia, una struttura da 18mila posti (ampliabili a 25mila) che sarà quindi in grado di rispettare le regole Uefa per ospitare gare di coppe europee. Il progetto del nuovo impianto, la cui realizzazione interesserà 40 ettari di terreno, è stato illustrato oggi a Ca' Farsetti, sede del Comune, dal sindaco Luigi Brugnaro e dal presidente del Venezia, l'imprenditore americano Joe Tacopina. "Siamo molto felici di presentare questo progetto - ha detto Brugnaro -, frutto di due anni di lavoro del pubblico e del privato insieme. Non presentiamo idee, ma un progetto concreto. La struttura, che sarà realizzata con i soldi dei privati, rappresenta un grande motivo di orgoglio non solo per il Venezia calcio, ma per l'intera città". L'impianto, i cui lavori potrebbero essere avviati nel 2021, per concludersi nel 2023, sarà servito anche dalla futura stazione ferroviaria, in fase di progetto esecutivo. Comprenderà non solo lo stadio, ma anche un retail park di oltre 36mila metri quadrati, con attività commerciali, intrattenimento, bar e ristorazione, un hotel 4 stelle, parcheggi, aree all'aperto e coperte da far vivere tutto l'anno con eventi e iniziative. "E' una fortuna - ha detto Tacopina - collaborare con un sindaco come Luigi Brugnaro, uomo che fa quello che dice e lo fa nei tempi previsti. E' anche grazie a lui e al Comune che abbiamo potuto realizzare uno dei progetti più importanti in Italia in ambito calcistico. Dopo 50 anni che se ne parla è arrivato il momento che una delle città più belle del mondo abbia uno degli stadi più moderni del mondo e una delle squadre più forti.