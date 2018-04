Altro Calcio Venezia, Pippo Inzaghi in love: la nuova fiamma è Angela Robusti

Il vero bomber perde il pelo ma non il vizio. Pippo Inzaghi ha una nuova fiamma, si tratta di Angela Robusti, nota al pubblico televisivo per aver corteggiato Luca Onestini a Uomini & Donne. Il tecnico del Venezia e la bionda modella veneta sono stati avvistati insieme allo stadio Bentegodi per assistere a Verona-Atalanta e i baci e le tenerezze che si scambiavano non sono passati inosservati...