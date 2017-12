Altro Calcio Van Gaal: "Il gioco di Mourinho è noioso"

Louis Van Gaal all'attacco di Josè Mourinho. In un'intervista al Mirror l'ex tecnico del Manchester United ha criticato senza mezze misure l'attuale allenatore dei Red Devils tirando in mezzo il rivale storico del portoghese, ovvero Pep Guardiola. "Preferisco guardare il City. Mourinho non è criticato nonostante metta in atto per distacco il gioco più noioso. La sua squadra produce un calcio difensivo, mentre io ho sempre proposto un calcio offensivo. La prova è che i nostri avversari parcheggiavano sempre il pullman davanti alla porta. Ora non lo fanno più perché conoscono l'attitudine difensiva di Mourinho" le parole dell'allenatore olandese che ha guidato i Diavoli rossi dal 2014 al 2016 prima dell'arrivo di Mourinho conquistando una FA Cup.