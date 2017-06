Altro Calcio Van Gaal annuncia il ritiro: la top 11 dei giovani che ha lanciato

Louis Van Gaal dice addio al calcio. L’ex tecnico di Ajax, Bayern Monaco Barcellona e Manchester United, annuncia così l’addio: “Potrei andare avanti, ma sono successe tante cose nella mia famiglia. Ho pensato che forse sarebbe stato un anno sabbatico e invece credo proprio che non tornerò ad allenare”. Dal 1991 è sulla panchina dei Lancieri, dove vince una Uefa, una Champions e ne perde un'altra ai rigori con la Juve, poi nel 1997 si trasferisce a Barcellona, dove vince due volte la Liga. Dopo la delusione con l'Olanda nel 2002, un periodo di pausa e l'esperienza all'AZ, guida il Bayern Monaco alla vittoria della Bundesliga e alla finale di Champions del 2010 persa con l'Inter. Dopo il terzo posto al Mondiale 2012 con l'Olanda, guida lo United per due anni. In trent'anni di carriera è stato uno dei tecnici che ha lanciato i giovani più interessanti, divenuti poi leader mondiali. Ecco la top 11: