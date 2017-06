Altro Calcio Valentina Allegri, prima il bikini poi la Champions

Mentre papà Massiliano si appresta ad affrontare il Barcellona in Champions League, Valentina Allegri ha trascorso qualche giorno di vacanza al mare per Pasqua. Ma al Camp Nou non mancherà il sostegno della figlia: su Instagram, Valentina ha mostrato anche il biglietto per la Spagna per tifare Juventus.