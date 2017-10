Altro Calcio United, van Gaal: "Ecco come Mourinho mi fece licenziare"

Prima della gara contro il Liverpool, José Mourinho ha avuto modo di salutare il suo predecessore al Manchester United Louis van Gaal, che dopo il colloquio con il portoghese ha detto alla stampa olandese: “Mourinho mi ha confermato che ha cercato di ottenere il posto al Manchester United quando io ancora ero su quella panchina. L’ho sempre sospettato e il modo in cui si è finalizzato il trasferimento non è stato affatto elegante. Ciò ha causato il mio licenziamento. In fin dei conti, non è un tipo cattivo. Quando era mio assistente era anche simpatico. Solo che perde troppo spesso il controllo. In ogni caso, qui al Manchester United ho ottimi ricordi soprattutto con i tifosi“.