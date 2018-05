Altro Calcio United, Mourinho: "Ronaldo il Fenomeno migliore di CR7"

Quante volte tra amici vi siete posti il quesito senza mai davvero trovare una risposta che mettesse d'accordo tutti... È più forte Ronaldo il Fenomeno o Cristiano Ronaldo? La risposta definitiva, se volete accettarla, arriva da un uomo che li conosce benissimo entrambi, Josè Mourinho. Il tecnico del Manchester United ha allenato il brasiliano nella stagione in cui faceva da secondo a Bobby Robson nel Barcellona e il portoghese ai tempi del Real Madrid e se si chiede chi sia stato l migliore tra i due, lo Special One non ha alcun dubbio: "Ronaldo il Fenomeno è il miglior Ronaldo di sempre - ha detto il tecnico proprio in un documentario su Bobby Robson - Non ho mai visto niente del genere, il 1997 è stata la miglior stagione di Ronaldo, Robson era come un padre per lui”.