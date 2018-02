Altro Calcio United, Lukaku: "Facciamo il Premier League All Star Game!"

"Ecco un'idea per voi: l'Nba ha l'All-Star Game, non pensate che anche la Premier ne meriti uno? Il Nord contro il Sud, e i tifosi a votare, che ne pensate?". Romelu Lukaku, attaccante del Manchester United, lancia una proposta interessantissima alla Football Association, su Twitter i tifosi si sono subito scatenati, entusiasmati dall'idea, cosa deciderà la FA? Intanto ESPN si è divertita ad immaginare le due formazioni: ecco come sarebbero le squadre...