Altro Calcio Ungheria, Kiraly jr veste la tuta come papà

Ricordate Gabor Kiraly? A 41 anni gioca ancora nell'Haladas, in Ungheria, e all'Europeo 2016 fece parlare di sé per il record (divenne il calciatore più anziano ad aver mai debuttato e giocato nella manifestazione continentale) e per la sua tuta grigia che indossava al posto dei pantaloncini. Ebbene, suo figlio Matyas, a quanto pare, lo emula già: a 13 anni veste esattamente come papà tra i pali.