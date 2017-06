Altro Calcio Under 21: Nesta, Chiellini, Pirlo e Totti nella Top 11 di sempre dell'Uefa

Il sito dell'Uefa, in vista del sorteggio degli Europei, ha stilato la top 11 più forte di sempre degli Under 21. Nella formazione figurano ben quattro italiani: Nesta e Chiellini in difesa, Pirlo a centrocampo e Totti nel ruolo di trequartista. La squadra è completata da questi altri grandi: Neuer, Ivanovic, Hummels, Xavi, Lampard, Ozil e Raul.