Altro Calcio Under 21, Di Biagio: "Non siamo lontani dalla Spagna"

La missione del calcio italiano è quella di scacciare i fantasmi spagnoli (doppia sconfitta per 3-0 tra Under 21 e nazionale maggiore in pochi giorni) e alla vigilia dell'amichevole con la Slovenia ci prova Gigi Di Biagio: "Non entro nel merito della nazionale maggiore - ha detto il ct degli Azzurrini - Ma a livello di nazionali giovanili non credo che siamo così lontani dalla Spagna. Ce la siamo sempre giocata, ci manca qualcosa dal punto di vista della concretezza. Quando capitano le occasioni bisogna segnare e occorre avere più coraggio".