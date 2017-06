Altro Calcio Under 21 con tutti i big, in Polonia per vincere l'Europeo

L'Italia Under 21 va in Polonia per l'Europeo di categoria con il chiaro obiettivo di portare a casa una medaglia. Come spiegato da Ulivieri, Di Biagio ha ottenuto dalla FIGC l'ok per convocare tutti i big: "Non c’è stato neanche bisogno di mettere d’accordo Ventura e Di Biagio. Fino alla partita con il Lichtenstein l’interesse dominante è quello della Nazionale, poi in Polonia andrà la miglior Under 21 possibile". Ecco allora come potrebbe scendere in campo in Polonia la nostra baby Nazionale: un 4-3-3 pieno zeppo di talento.