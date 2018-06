Under 15, Inter campione: 5-0 alla Juventus

L'Inter Under 15 ha vinto il campionato di categoria battendo 5-0 (2 Benedetti, Gronto, Zanotti e Ballabio) la Juventus nella finale a Ravenna. Per i nerazzurri 49° trofeo per il Settore Giovanile nerazzurro e nono scudetto di categoria, delusione per i bianconeri che dopo le polemiche in seguito alla semifinale contro il Napoli avevano pensato di ritirare la squadra come punizione per poi essere invitati a farlo dalla Figc per onorare il torneo.