Altro Calcio Una statua per Cavani, in Uruguay raccolgono i soldi

Le prestazioni di Edinson Cavani rendono orgogliosi i cittadini di Salto, città che ha dato i natali al Matador. Al punto che verrà costruita una statua raffigurante l'attuale attaccante del Paris Saint-Germain. In tal proposito è stato aperto un conto per raccogliere i fondi necessari. Il presidente della commissione organizzatrice, Hugo Gomez, ha dichiarato a Montevideo Portal: "L'idea è venuta dai cittadini che mi chiedevano perché era stata fatta una statua in onore di Suarez e non di Cavani. Per cui abbiamo deciso di muoverci". Un grande onore per Cavani, che ora però spera che il risultato sia migliore di quelli delle statue di Cristiano Ronaldo ed Essien...